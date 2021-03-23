Katillerden biri öğrencisi çıktı: Emekli çifti bilezikleri için öldürmüşler!

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda iddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay (70) ve emekli öğretmen eşi Elif Atay (69) çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti. Ancak çift kapıyı açmayınca durum jandarmaya bildirildi. Eve gelen ekipler kapıyı açtıklarında emekli çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı dökerken, çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayı aydınlatmak için jandarma ekipleri harekete geçti. Bu sırada evde yapılan arama da çifte ait 7 bileziğin çalındığı belirlendi. Bölgede tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştiren kişilerin A.Ü., O.Ü., A.A, ve E.K. olduğunu tespit etti. Yapılan şok baskınlarla 4 şahıs gözaltına alındı. Zanlıların evde bulundukları sırada emekli çiftin o an eve geldikleri ve cinayeti işledikleri belirlendi.

6 KURŞUNLA ÖLDÜRMÜŞ

4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi. O.Ü.'nün emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu ve yaşlı kadını 6 kurşunla öldürdüğü tespit edildi.

Bu arada Atay çiftinin cenazelerini almak için Adana Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan çiftin cenazesi toprağa verildi.