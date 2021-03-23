Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu

Kayseri'de çoban Murat Adıyaman, 2017 Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edildi. Bunun üzerine 2018 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Kazı çalışmaları daha sonra Barsama bölgesinde de devam etti. 3 yıldır yapılan çalışmalarda bine yakın fosil bulundu. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılarak Bilim Merkezine getirilip temizlenen fosiller temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor.