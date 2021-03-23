Kimlik çilesi 37 yıldır bitmedi

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Kızılbel Köyü'nde dünyaya gelen ve Antalya'da yaşayan şoför Ersin Akbaş (55), doğduğunda nüfusa "Ergün" ismiyle ve kadın olarak kaydedildi. Durumu fark eden aile, nüfus müdürlüğüne gidip, kaydı erkek olarak değiştirdi. Ancak bu kez de ilkokuldan üzerinde Ersun Akbaş yazan bir diplomayla mezun oldu. Yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, 1990'da gittiği askerliğinde diplomadaki ismi olan "Ersun" olarak çağrıldı. 1991'deki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için ise bu kez "Ersün" ismiyle askere alındı.Askerden sonra evlenen Akbaş'ın evlilik cüzdanına da "Ersün" ismi yazıldı. 2006'da mahkemeye başvuran Akbaş, 2 yıllık mücadele sonunda, ismini resmi olarak "Ersin" yaptırdı. Ancak, 1984'te SGK girişi bulunan Akbaş'ın, BAĞKUR'da ödenen primleri farklı isimde göründüğü için, SGK "Ersin kaydı yok" deyince, daha önce ödenen tüm primleri yok saydı. 2011'de ise borcunu ödemediği için hapis cezasına çarptırılan, Ersun Akbaş isminde bir kişinin yerine bir hafta hapis yattı. Derdini kimseye anlatamayınca annesi 2 bin 500 lira borcu ödeyerek hapisten kurtardı.Ersin Akbaş'ın yapılan hataların düzeltilmesi için başvurmadığı kurum kalmadı. Ancak hatalar hâlâ düzeltilmedi. 45 yaşında emekli olması gerekirken 65 yaşında emekli olacak. Hâlâ polis çevirmelerinde birden fazla isim gözüktüğü için gözaltına alınıyor. Valinin bile duruma çözüm bulamadığını belirten Akbaş, "İki oğlum benim ismimdeki karışıklıklar nedeni ile evlenemiyor. Bana, 'Baba bu işi düzelt, bizi ele güne rezil etme' diyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.