Kırıkkale AK Parti teşkilatında kongre hazırlığı

Ak Parti Kırıkkale teşkilatı genel merkez kongresi konusundaki çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

İl binasında yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ak Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan "24 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Genel Kurul öncesi İl Koordinatörümüz Sn. Mustafa Necati Işık ve Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Ankara Arena'da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan partimizin 7. Olağan Büyük Kongremize tüm halkımız davetlidir. Kongremize katılım için 24 Mart Çarşamba sabah saat 07.30'da Cumhuriyet Meydanından otobüslerimiz hareket edecektir. Katılmak isteyen vatandaşlarımızın HES kodlarını ve TC Kimlik Numaralarını il başkanlığımıza ulaştırmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.



Ak Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan