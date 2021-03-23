Kırıkkale Belediyesi kaderine terk edilmiş binaları bir bir yıkıyor

Kırıkkale şehir genelinde metruk halde bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanması ile birlikte yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kırıkkale Belediyesince 2020 yılında 84 adet metruk yapımın yıkımı gerçekleştirilirken 2021 yılının ilk üç ayında da 11 adet metruk binanın yıkımı tamamlandı.

GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA YIKILIYORLAR

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşların huzurunu ön planda tutan için İmar Müdürlüğü Yapı Kontrol ve Kaçak İnşaat Şubesi ekipleri tarafından kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçen ekipler gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştirildiğini söyledi. Bu kapsamda son olarak Kırıkkale Belediyesi ekiplerince Ahıllı Mahallesinde bulunan 9 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.