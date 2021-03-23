‘Kızım intihar etmedi, cinayete kurban gitti’

Kocaeliİzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde önceki gün. 112 Acil servisi arayan Ömer Fidan, işten eve geldiğinde eşi Beyza Nur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne sürdü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beyza Nur Özel Fidan'ın hayatını kaybettiği saptandı. Genç kadının psikolojik sorunları olduğu ve kendisini bornoz kuşağı ile astığı ileri sürülürken, eşi Ömer Fidan, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.Beyza Nur Fidan İle Ömer Fidan'ın 3 ay önce kaçarak evlendiği, 1 ay önce tartıştıkları Ömer Fidan'ın eşini darp ettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları öğrenildi. Genç kadının babası Hasbi Özel, savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek, "Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızım, eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik. Ben kızımın eşinden şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ömer Fidan tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum" dedi.