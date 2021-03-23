Kocaeli’nde bir haftada bin 525 kişiye idari ceza

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 15 Mart ile 21 Mart 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 9 bin 734 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 9 kişiye idari para cezası 5 kişiye ise adli uygulandığı ifade edildi.

471 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 108 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 152 iş yerinin, 26 bin 646 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 471 iş yerine idari işlem yapıldığı belirtildi.

33 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 137 bin 990 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 555 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 16 bin 152 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 98 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 732 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan 33 kişinin de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.

413 KİŞİYE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yine yapılan denetimlerde yasaklı yerlerde sigara içme yasağını ihlal eden 268, Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.