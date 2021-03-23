Konya'da küçük kız feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı öğrenen anne Sümeyye Yurduseven ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Mahallede, bahçe duvarı yıkılan evle birlikte yaklaşık 20 evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildiği öğrenildi. Bahçe duvarı yıkılan evin ise iddiaya göre sahiplerinin görüştüğü müteahhidin son anda karar değiştirmesi üzerine henüz yıkılmadığı öğrenildi.