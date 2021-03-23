Konya'da küçük kız feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Konya'da, çamaşır suyu almak için akrabasına giden Ümmü Nigar Yurduseven (6), eve döndüğü sırada önünden geçtiği bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
BAHÇE DUVARININ ALTINDA KALDI
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovonağzı Mahallesi Aba Sokak'ta meydana geldi. Sümeyye Yurduseven, üç çocuğunun en büyüğü olan kızı Ümmü Nigar'dan yakında oturan akrabalarından çamaşır suyu almasını istedi.
Bir sokak uzaklıkta oturan yengesinden çamaşır suyunu alan küçük kız, eve dönerken kullanılmayan 2 katlı bir evin önünden geçtiği sırada, briket bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu altında kaldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Ümmü Nigar'ı yıkıntının altından çıkardı. Ümmü Nigar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı öğrenen anne Sümeyye Yurduseven ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Mahallede, bahçe duvarı yıkılan evle birlikte yaklaşık 20 evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildiği öğrenildi. Bahçe duvarı yıkılan evin ise iddiaya göre sahiplerinin görüştüğü müteahhidin son anda karar değiştirmesi üzerine henüz yıkılmadığı öğrenildi.