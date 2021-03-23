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Giriş Tarihi: 24.3.2021 00:33 Son Güncelleme: 24.3.2021 00:33

Korku dolu anlar! Lokalde atılan kurşunlar yemek yiyen ailenin evine isabet etti

İHA
Korku dolu anlar! Lokalde atılan kurşunlar yemek yiyen ailenin evine isabet etti

'de bir dernek lokalinde çıkan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin rastgele sıktığı kurşunlar, karşı binada yemek yiyen ailenin evine isabet etti. Camı delen kurşunların evin tavanına saplanırken, ev halkı büyük korku yaşadı.

Kocaeli'deki olay, akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta bulunan bir lokalde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskele Sokak'ta bulunan bir dernek lokalinde ismi öğrenilemeyen kişiler arasında sebebi tartışma çıktı.

KURŞUNLAR YEMEK YİYEN AİLENİN EVİNE İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında bulunan silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ise lokalin karşısında bulunan bir evin camına ve duvarına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği evde yemek yiyen ev halkı ise camı delerek evin tavanına saplanan kurşunları görünce korku dolu anlar yaşadı.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silah seslerini duyanlar durumu polis ekiplerine haber verirken, çevreye ateş eden şahıslar ise kaçarak gözden kayboldu. Evlerinin dışına ve içine isabet eden kurşunlar ile ölüm tehlikesi atlatan aile ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Korku dolu anlar! Lokalde atılan kurşunlar yemek yiyen ailenin evine isabet etti
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