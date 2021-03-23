Korku dolu anlar! Lokalde atılan kurşunlar yemek yiyen ailenin evine isabet etti

Kocaeli'deki olay, akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta bulunan bir lokalde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskele Sokak'ta bulunan bir dernek lokalinde ismi öğrenilemeyen kişiler arasında sebebi tartışma çıktı.
KURŞUNLAR YEMEK YİYEN AİLENİN EVİNE İSABET ETTİ
Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında bulunan silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ise lokalin karşısında bulunan bir evin camına ve duvarına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği evde yemek yiyen ev halkı ise camı delerek evin tavanına saplanan kurşunları görünce korku dolu anlar yaşadı.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Silah seslerini duyanlar durumu polis ekiplerine haber verirken, çevreye ateş eden şahıslar ise kaçarak gözden kayboldu. Evlerinin dışına ve içine isabet eden kurşunlar ile ölüm tehlikesi atlatan aile ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı.
POLİS, ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.