Korku dolu anlar! Lokalde atılan kurşunlar yemek yiyen ailenin evine isabet etti

Kocaeli'deki olay, akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta bulunan bir lokalde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskele Sokak'ta bulunan bir dernek lokalinde ismi öğrenilemeyen kişiler arasında sebebi tartışma çıktı.

KURŞUNLAR YEMEK YİYEN AİLENİN EVİNE İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında bulunan silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ise lokalin karşısında bulunan bir evin camına ve duvarına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği evde yemek yiyen ev halkı ise camı delerek evin tavanına saplanan kurşunları görünce korku dolu anlar yaşadı.