Kumar baskınından kaçan 5 kişi çatı katında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, Zafer Mahallesi Mescizade Sokak üzerindeki bir ikamette kumar oynatıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, adrese baskın düzenledi. Bu sırada polisi görünce kaçmaya çalışan 5 kişi, binanın çatı katında yakalandı. Adreste arama yapan ekipler, 4 bin 600 iskambil kağıdı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan 5 kişi ise, 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.