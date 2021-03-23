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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:03 Son Güncelleme: 23.3.2021 09:04

Kurban Bayramı tarihi 2021: Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda ve kaçında idrak edilecek?

Kurban Bayramı tarihi 2021: Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda ve kaçında idrak edilecek?

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban bayramı için geri sayım devam ediyor. 2021 yılıDiyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bayram tarihi belli olurken Kurban Bayramı tatili günleri merak konusu oldu. Bu doğrultuda, Kurban Bayramı 2021 ne zaman, hangi ayda kutlanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Diyanet İşleri takvimine göre, 2021 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün olacak? İşte ile Kurban Bayramı tarihleri...

2021 yılının başında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi de açıklanmış oldu. Diyanet takvimi ile bayram günleri belli olurken bayram hazırlığı içerisinde olan müminler Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen tarihler, resmi tatil günleri ve diğer bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, 2021 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurbanlıklarını almak için geri sayıma başlayan Müslümanlar Kurban Bayramı 2021 tarihi için heyecanlı bekleyişe geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı tarihlere denk gelen bayram tarihleri belli oldu. Diyanet takvimi ile 2021 Kurban bayramı Temmuz ayına denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021! DİYANET DUYURDU

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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Kurban Bayramı tarihi 2021: Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda ve kaçında idrak edilecek?
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