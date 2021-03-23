Macaristan Milli Günü Kütahya’da anıldı

Macaristan'ın 1848'de verdiği Bağımsızlık SDavaşı ve Milli Günü dolayısıyla, Macaristan Bölge Fahri Konsolosu İsmet Güral, Kossuth anıtına çelenk bıraktı. Pandemi nedeniyle resmi tören yapılamazken Güral, Kossuth anıtında saygı duruşunda bulundu.

Güral, Macaristan Ankara Büyükelçiliği, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu ve Macaristan Kütahya Fahri Konsolosluğu isimlerinin yer aldığı çelengi eşi Av. Nesrin Güral ile birlikte bıraktı.

LAJOS KOSSUTH KİMDİR?

Lajos Kossuth, Macaristan'ın milli kahramanı ve ilk cumhurbaşkanıdır.

Macaristan'ın, 15 Mart 1848 yılında Avusturya İmparatorluğuna karşı başlattığı bağımsızlık savaşında halkına önderlik ve liderlik yapan Kossuth, 1850- 1851 yıllarında Osmanlı İmparatorluğuna sığındı. Kossuth ve beraberindeki 150 mülteci Kütahya'da 2 yıla yakın misafir edildi. Osmanlı Padişahı Abdülmecit, Avusturya, Rusya gibi bazı ülkeler tarafından kendisine yapılan baskılara aldırış etmediği gibi; Kossuth'un Macaristan'da kalan ailesinin de Kütahya'ya naklettirilmesini sağladı.

Kütahya'nın bağrına bastığı Kossuth, buradan ABD ve İngiltere liderlerine Macaristan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü hakkında yazdığı mektuplarda Kütahya'dan övgülerle söz etti.