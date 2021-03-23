Meclis’e düşen yıldırım korkuttu

Meclis'e düşen yıldırım yürekleri ağza getirdi. Sabah saatlerinde Ankara'da yağış etkili olurken, Meclis bahçesine yıldırım düştü. O sırada yıldırımın düştüğü yere 100 metre mesafede açık havada CHP milletvekili Çetin Arık basın toplantısı düzenliyordu. Çok büyük gürültüyle düşen yıldırım hem basın mensuplarını hem de Meclis çalışanlarını korkuttu. Yıldırım düşmesiyle 60 yıllık çınar ağacı o sırada otoparka giriş yapan aracın üzerine devrildi. Araçta küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, aracı kullanan kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Yıldırımın düşmesiyle kısa süreli elektrikler kesildi, internet bağlantısı koptu. Olay yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda polis geldi. Hasar gören ağaç ve araç Meclis ekiplerince kaldırıldı.