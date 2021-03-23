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Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:52

merkezli FETÖ PYD operasyonu; 7 gözaltı

BEKİR COŞKUN
Mersin merkezli FETÖ PYD operasyonu; 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda,  5'i aktif görevde olan 7 asker gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i aktif görevde olan 7 asker gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, mahrem sorumlular tarafından gizlilik içerisinde sabit hatlardan arandıkları tespit edilen Mersin merkezde aktif görevde 2 uzman çavuş, Tarsus ilçesinde 2'si aktif görevde 1'i emekli uzman çavuş, Anamur ilçesinde görevli bir uzman çavuş ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden emekli bir uzman çavuş olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin merkezli FETÖ PYD operasyonu; 7 gözaltı
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