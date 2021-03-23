Miryokefalon savaşı önemi ve sonuçları: Miryokefalon Savaşı'nın Türk tarihindeki önemi nedir?

Myriocephalum olarak da bilinen Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Frigya'da Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu Türkleri arasında bir savaştı. Ders notlarının haricinde bu savaş hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar, Miryokefaon Savaşı önemi ve Miryokefalon Savaşı sonuçlarını araştırıyor. Bu başlık altında, Miryokefalon Savaşı'nın Türk tarihindeki önemi ile Miryokefalon Savaşı'nın hangi iki devlet arasında nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

MİRYAKEFALON SAVAŞININ ARKA PLANI

I. Manuel Komnenus, 1170'lerde Rüm'ün Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile barış içindeydi. Selçuklular batıya, Küçük Asya'ya doğru ilerlemek isterken, Bizanslılar yüz yıl önceki Malazgirt Savaşı'ndan bu yana kaybettikleri toprakları geri almak için doğuya doğru ilerlemek isterken, kırılgan bir barıştı. Manuel Kilikya'yı almayı başardı ve Antakya Haçlı Beyliği üzerindeki otoritesini empoze etti ve Halep emiri Nur ad-Din'in 1174'te öldüğü gerçeğinden de yardım aldı; halefi Selahaddin, İmparatorluğun sınırındaki bölgeden çok Mısır ile ilgileniyordu, bu nedenle Selçukluların güçlü bir müttefiki kalmadı. 1175'te Kılıç Arslan, ortak düşmanları Danişmendlerden fethettiği topraklara geri dönmeyi reddettiğinde barış dağıldı.

Manuel, sözde çok büyük bir ordu topladı ve on mil boyunca askerler arazide yayıldı ve Selçuklu sınırına doğru yürüdü. Kılıç Arslan müzakere etmeye çalıştı ama Manuel üstünlüğüne ikna oldu ve yeni bir barışı reddetti. Ordunun bir kısmını Andronicus Vatatzes komutasında Amasya'ya gönderirken, daha büyük kuvveti Iconium'da Selçuklu başkentine doğru yürüdü. Her iki rota da Türklerin kolayca saklanıp düşmanları çevreleyebileceği, yoğun ormanlık bir rota üzerinde uzanıyordu; Amasya'ya doğru hareket eden ordu böyle bir pusuda yok edildi.

Selçuklu'nun, ayrıca Manuel'in yürüyüşünü zorlaştırmak için ekinleri kestikleri söylenir. Kılıç Arslan, Bizans ordusunu Menderes vadisine ve özellikle Miryokefalon kalesinin yakınındaki dağ geçidine sıkıştırdı. Manuel, daha fazla düşman çevrelemesi ile karşı karşıya kalma tehlikesine rağmen orada saldırmaya karar verdi.

MİRYAKEFALON SAVAŞI SONUÇLARI

Muharebe Selçukluların zaferi ile sonuçlandı. Ancak Selçuklu lideri II. Kılıç Arslan için bu çok daha büyük bir zaferdi. Savaştan önce, Yukarı Tigrus ve Fırat bölgesinde yaşayan birçok "özgür Selçuklu" yu ordusuna çağırdı.

Peki, Miryakefalon Savaşı sonuçları nelerdir? Bizanslılar savaş sonrası hızla toparlanmaya çalıştılar. Manuel, yok etmeye söz verdiği kale olan Doyrlaion'u yok edemedi. 1177 yılında Bizans, Menderes geçişinde yağma yapan Selçuklu baskınına katılanları katletti. Cephe hattı bu durumdan pek etkilenmedi ancak Batı Avrupa'daki Bizans düşmanları, Myriokephalon ile ilgili haberleri yayarak Selçukluların zaferini kendi lehlerinde kullanmaya çalıştılar. Manuel'in danışmanları Miryokefalon Savaşı sonrası "halkla ilişkiler" kampanyalarını düzenlediler, ancak bu sadece kısmen başarılı oldu.

MADDE MADDE MİRYAKEFALON SAVAŞI NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Miryokefalon Savaşı'nın nedenlerini madde madde sıralamak gerekirse şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor:

ll. Kılıçarslan'ın Anadolu'da siyasal birliği sağlaması ve iyice güçlenmesi.

Türkmenlerin Bizans topraklarına sürekli saldırılarda bulunması.

Bizans'ın Türkiye Selçuklularından Danişmentlilere ait olan bazı kaleleri ve de şehirleri istemesi.

Bizans'ın eski gücüne kavuşmak istemesi.

Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarmaya çalışması ve Anadolu'ya hükmetmek istemesi.

Miryokefalon Savaşı'nın sonuçları ise şu şekilde açıklanabilir:

Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı ve de Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu kesin olarak anlaşılmıştır.

Savaş, Bizans İmparatorluğu'nun son saldırısı ve Türklerin son savunmasıdır. Miryokefalon Savaşı'ndan sonra Türkler taarruza, Bizans ise savunmaya geçmiştir.

Miryokefalon zaferi sayesinde Türk-İslam dünyası üzerinde görülen Bizans baskısı da sona ermiştir.

Haçlı seferleri sayesinde Bizans'ın eline geçmiş olan Anadolu'daki siyasi üstünlük tekrar ve mütemadiyen Selçukluların eline geçmiştir.

İmparatorun çağrısı neticesinde 3. Haçlı Seferleri yapılmıştır. Miryokefalon Savaşı bir nevi 3. Haçlı Seferleri'nin yapılmasına zemin oluşturmuştur.

Kesin bir Türk yurdu olan Anadolu'da yeni siyasal birlik kurulmaya başlanmıştır.