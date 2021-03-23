Muş'ta 3 bin çiftçiye buğday tohumu dağıtılarak 40 milyon lira katkı sağlayacak

"Ekmeklik Buğday Üretiminde Yeni Çeşitlerin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Muş ta hububat verimliliğini artırmak amacıyla Ceyhan'dan tırlarla getirilen sertifikalı ekmekli buğday tonumu törenle köy muhtarlarına teslim edildi.

Tarım Müdürlüğünde düzenlenen Törende konuşan Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, "Tarım ve Orman bakanlığımızın buğday Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli olarak desteklenen yazlık buğday tohumu dağıtıyoruz. Özellikle ilimizde tarım arızalarının etkin bir şekilde kullanma, Tarımsal üretimi artırmak çiftçilerimizi üretime yönlendirmek ve bitkisel üretim gelirimizin miktarını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Proje kapsamında İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik ekipleri sahada gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıklarını aktaran Yazıcı; "Projeye yararlanabilen çiftçilere proje kapsamında yüzde 75 hibe şeklinde tohumlarını alacaklar. Yüzde 25 ise çiftçi kendisi karşılayacaktır." diye konuştu.

Açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, kente 78 bin dekar alanda bin 560 ton buğday üretimi yapılacağını hatırlatarak, "İlimizin yaklaşık 6 aylık ekmek ihtiyacını karşılayabilecek hem de yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlayacak." dedi.

Bakanlıktan temin edilen bin 560 ton Ceyhan 99 yazlık buğday tohumu çiftçiyle buluşturduklarını aktaran Aydın; "78 bin dönüm alandan ekimi gerçekleşecek. Beklentimiz 20 bin ton civarında ürün elde etmektir buda hem ülkü ekonomisine hem de çiftçilerimize yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlayacaktır. Diğer yandan da Muş halkının 6 aylık ekmek ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bir projedir. İlimizdeki kısıtlı buğday üretimine uygun alanlardan daha fazla verim almak üzere buğday üretimi yapan üreticilerimize yeni çeşit buğday tohumu vererek kaliteyi artırmak, üretime teşvik etmek ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Özellikle ilimizde bazı çiftçilerimiz son baharda hava koşulları nedeniyle ekim yapma imkânı bulamıyor. Dağıtımız buğday tohumu hem verimli bir çeşittir hem de ekmek kalitesi ise çok yüksek ve lezzetli bir tadı var." diye konuştu.

Devletin yüzde 75 hibe ile 20 ton yazlık buğday tohumu aldıklarını belirten Ziyaret Köy Muhtarı Hüseyin Sevinç tüm muhtarlar adına teşekkür etti.