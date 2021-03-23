Muş’ta Down Sendromlu çocuklar sanatla buluştu

21 Mart Down Sendromlu farkındalk günü münasebetiyle Eğitim Uygulama öğrencileri tarafından portreleri çizen çocukları sanatla buluşturdu.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lises salonunda düzenlenen serginin açılışı Muş Valisi İlker Gündüzöz yaptı. Down Sendromlu öğrencilerle birlikte kurdele kesen Vali Gündüzöz, sergiyi öğrencilerle birlikte gezerek inceledi.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Gündüzöz, Down Sendromlu çocukların sanatla kaynaşması noktasında resimlerinin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapıldığını belirtti.

Sergi çalışmasında hem resme poz veren küçükler, hem de onların resimlerini yapan gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden Vali Gündüzöz, "Hem bir sosyal aktivite oluyor, hem de bu resimleri yanlarında götürerek odalarına asacaklar ve bu çocuklarımızı bugün hep birlikte hatırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah çocuklarımızla, gençlerimizle daha güzel günlere gideceğiz." diye konuştu.

Öte yandan sergide, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Serginin açılışına Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.