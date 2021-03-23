Namlı market çalışma saatleri: 2021 Namlı market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul'un iki yakasında da çok sayıda şubesi bulunan bir süpermarket zinciri olan Namlı Hipermarketler, zaman içerisinde genişlettiği müşteri ağına yeni şubeler ekleyerek hizmet vermeye devam ediyor. İşte Namlı market açılış, kapanış saatleri ile mesai saatleri bilgisi…

Haberimizden, 2021 Namlı Hipermarketleri mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; şubelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

NAMLI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Namlı Hipermarketleri, haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Market şubelerindeki ürün çeşitliliği, şube büyüklüğü ve hizmet bölgesine göre farklılık gösterir.

NAMLI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

NAMLI ÇALIŞMA SAATLERİ

Namlı hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Namlı Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor

NAMLI RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Namlı marketleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Namlı açıktır.

NAMLI İLETİŞİM BİLGİSİ

Telefon & Fax

0 212 321 00 58-59

0 212 321 00 60-61 (Fax)

Adres

Muammer Aksoy Caddesi Okay Sokak No:17

Sefaköy / Küçükçekmece İSTANBUL

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