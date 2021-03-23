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Giriş Tarihi: 23.3.2021 18:55

’de 15 bin dolar sahte para ele geçirildi

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Nevşehir’de 15 bin dolar sahte para ele geçirildi

’de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 15 bin dolar sahte para ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir'de piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürüleceği ihbarını aldı.

İhbar üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan araştırmada paraların, E.K ve O.Y. isimli şahıslar tarafından piyasaya sürüleceği tespit edildi.

Merkeze bağlı Göreme beldesinde yapılan operasyonda E.K isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta bulunan çantada içerisinde 299 adet sahte 50 dolar ele geçirildi.

Araçta bulunan E.K. ve O.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerden O.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Nevşehir’de 15 bin dolar sahte para ele geçirildi
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