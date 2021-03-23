Ölüme kader dedi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İzmit İlçesi Gültepe Mahallesinde meydana gelen olayda, motosikleti ile eve giderken arkadaşlarına selam vermek için duran ve açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Alim Kazancı(34) nın davasında karar çıktı. olayla ilgili tutuklu yargılanan sanık Doğan Karadağ müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit İlçesi Gültepe Mahallesinde 2019 Kasım ayında meydana gelen, olayda, kendisine ait motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıkan Alim Kazancı (34),Beyhan Sokak üzerinde arkadaşlarını görüce selam vermek için durdu. Kazancı, arkadaşları ile konuştuğu esnada nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin yanındaki evde arkadaşı Doğan Karadağ. (30) ve onunla birlikte alkol alan Kazancı'nın yeğeni Hüseyin Ü. (26) isimli şahsı gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Hüseyin Ü., arkadaşı Doğan K. ile birlikte olay yerinin hemen üstündeki evde beraber alkol aldıkları esnada, sokakta gürültü olduğunu, arkadaşı Doğan K.'nin ise gürültüye sinirlenerek tabancası ile seslerin geldiği yere doğru birkaç el ateş ettiğini,olaydan hemen sonra sokaktan gelen yardım sesleri üzerine Hüseyin Ü.'nün ne olduğunu anlamak amacıyla sokağa indiği ve dayısı Alim Kazancı'nın yerde kanlar içinde yattığını gördüğünü, daha sonra ise arkadaşı Doğan K.'nin olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. Doğan K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde saklandığı belirlenen bir konteynerda yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

KADERDEN BAŞKA BİR ŞEY DİYEMİYORUM

Olayda Alim Kazancı'nın ölümüne aynı zamanda Ali T.'nin yaralanmasına neden olan Doğan Karadağ dün yine hakim karşısına çıktı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Karadağ SEGBİS sistemi ile katılırken müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmada söz alan sanık Doğan Karadağ, "Olay kaza ile olmuştur. Maktul Alim Kazancı benim arkadaşımdır. Kaderden başka bir şey diyemiyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini talep ediyorum, tahliyemi talep ederim. Olay kazadır, pişmanım." dedi.

OĞLUM SUÇSUZ YERE ÖLDÜ

Maktul Alim Kazancı'nın annesi Saniye Kazancı ise "Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Oğlumu suçsuz yere öldürmüştür " dedi. Mahkeme heyeti son sözleri dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme sanık Doğan Karadağ'ın Alim Kazancı'yı kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına ,sanığın izinsiz silah ve mermi bulundurması sebebiyle 1 yıl 6 ay, Ali T.'yi yaralama suçundan ise 9 ay hapis cezası ile çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca olayla ilgili suç sonrası Doğan Karadağ'a yardım ettikleri iddiası ile Cihat A. 2 yıl, Mustafa A. 2 yıl, Nurten A. 10 ay, Hüseyin Ö. 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.