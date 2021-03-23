On Numara sonuçları açıklandı! 22 Mart 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!

"On Numara sonuçları" haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri MP TV - Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılacak olan bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olan ve kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler 22 Mart MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (22 MART)

Milli Piyango Online ile 22 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;