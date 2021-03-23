Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! 22 Mart 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!
Giriş Tarihi: 23.3.2021 08:23 Son Güncelleme: 23.3.2021 08:24

sonuçları açıklandı! 22 Mart 2021 ile On Numara çekiliş sonuçları ve !

On Numara sonuçları açıklandı! 22 Mart 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri (MPİ) ile işbirliğinde, ve Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (22 Mart 2021) şans oyunu severler için açıklanacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden kupon dolduranlar kazanmak umuduyla şanslı numaraları merak ederek açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 22 Mart çekiliş sonuçları ve ekranı.

"On Numara sonuçları" haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri MP TV - Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılacak olan bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olan ve kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler 22 Mart MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (22 MART)

Milli Piyango Online ile 22 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Mart On Numara sonuçları: 65 - 29 - 60 - 57 - 38 - 4 - 54 - 50 - 44 - 42 - 6 - 19 - 7 - 53 - 59 - 47 - 76 - 16 - 11 - 75 - 15 - 79


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!

ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları açıklandı! 22 Mart 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA