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Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:42

Ormancılık Haftası nedeniyle Taraklı’da 42 bin fidan dikildi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Ormancılık Haftası nedeniyle Taraklı’da 42 bin fidan dikildi

’nın Taraklı İlçesi’nde 21 Mart Ormancılık Haftası nedeniyle fidan dikimi yapıldı.

Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde 21 Mart Ormancılık Haftası nedeniyle fidan dikimi yapıldı.

Geçen yıl ilçenin Yenidoğan Mahallesi bölgesinde yanan 26 hektar orman alanına 42 bin fidan dikim etkinliğine Taraklı Kaymakamı Levent Küçük, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, Taraklı Orman İşletme Şefi Hasan Topçu, Orman Bölge Müdürlüğü ile işletme çalışanları katıldı. Etkinlikte bölgeye kızılçam, selvi ve fıstık çamı türlerindeki fidanlar dikildi.

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Ormancılık Haftası nedeniyle Taraklı’da 42 bin fidan dikildi
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