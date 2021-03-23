Otobüsten Roma dönemi sikkeleri çıktı

ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesinde 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den İzmir'e giden bir otobüste tarihi eser taşındığına yönelik aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek araçta arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Sikkeler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan Muğla Milas'ta da 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.