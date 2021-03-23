Öykü Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler! Öykü Nasıl Yazılır, Öyküye Nasıl Başlanır?

Öykü tasarlanmış veya gerçek olayları ilgi çekici bir şekilde anlatan ve genellikle 5-10 sayfadan oluşan düzyazı türüdür. Buradan yola çıkacak olursak; öykü yazımı için etkilendiğiniz bir olay ya da kurguladığınız bir durumu dönüştürme biçimidir. Öykü yazarlığı, pek çok kişiye göre ilham kaynağı ya da emek isteyen bir çalışmanın ürünüdür. Tüm öyküler birbirinden sıra dışı bir farklılığa sahip olduğundan yazarların her öyküsü başka kalemden çıkmışcasına bir etki yaratır. Öykü yazarken başlama noktası ve kendi içindeki kurallar tıpkı bir yapbozun parçalarını tamamlar gibi eksiksiz, kusursuz bir öykü çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Peki, öykü nasıl yazılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…
ÖYKÜYE NASIL BAŞLANIR?
Öyküye başlamak için girişin en etkin bir şekilde kurgulanması ve devamının getirilmesi gerekir. Bunun için düşünmek için kendinize zaman ayırabilir, yaşadığınız olayları ve anıları gözden geçirebilirsiniz. Giriş cümlesinin klişe olmasından kaçının zira okuyucu devam etme konusunda kararsız kalabilir. Öyküye başlamanın akabinde anlattığınız konunun sürdürülebilirliği önemlidir.
ÖYKÜ NASIL YAZILIR?
Öykü yazarlığı roman yazarlığından farklıdır. Öyküde yer alan kahramanlar öykünün temel yapısını oluşturur. Bu nedenle öykünün okunabilmesi için karakterler ve kurgulanan olayların tasarımı bir hayli önemlidir. Aynı zamanda yazım dili, seçilen kelime ve cümleler öylesine önemlidir ki bazı durumlarda bir sayfa ile anlatılması gereken bir olay öyküde tek bir cümlede anlatılmak durumunda kalınır. Konumuzun en başında da anlattığımız üzere öykü romanlara göre kısadır ve gösterişten uzak bir yazım dilini içerir.
ÖYKÜ YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Öykü anlatmak empati yeteneğinin gelişmesi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle yazmak için herhangi bir yaş sınırlaması söz konusu değildir. Öykünüzü kurguladıktan sonra tüm detayları göz önünde bulundurarak kendi öykünüzü ortaya koyabilirsiniz. Öykünüz bitmediği sürece ortaya ne çıkacağını bilemezsiniz bu nedenle öyküde geçen karakter, öyküler ve diğer dikkat edilmesi gereken hususların detaylarına inin. İşte öykü yazarken nelere dikkat edilir? Sorusunun yanıtı…
KISA ÖYKÜ NASIL YAZILIR?
Kısa bir öykü yazmak tamamlama açısından kolaylık sağlar. Romanda olduğu gibi iyi bir kısa öykü yazmak okuyucunun dikkati çeker ve heyecanlanmasını sağlar. Fikirler, kurgular ve karakterler öykünüzde önemlidir. İşte kısa öykü yazımı ile ilgili detaylar şöyledir;
YARATICI YAZARLIK HAKKINDA
Son dönemde ülkemizde popüler bir boyuta ulaşan yazarlık yaşanan olayların ya da gerçekleşme ihtimali olan durumların belli teknik çerçevesi dahilinde yapılmasını içerir. Ancak yaratıcı yazarlık dendiğinde en önemli nokta özgün düşüncelere paralel olan yazım dili kullanımıdır. Yaratıcı yazarlıkta özgün olmak, iyi bir kurgu ve doğal bir üsluba yer verilmelidir.
ÖYKÜ ÖRNEKLERİ
ÖRNEK 1
12 Temmuz 1982 Pazartesi günü, tüm gün yollarda dolaştım; hava gerilimliydi o gün. Bir an tozlu bir sıcak bastırıyor, sonra birdenbire gökyüzü yağmur yüklü bulutlarla doluveriyordu.
Üstümde bollanmış bir kot pantolonum, sırtıma yapılmış uçuk mavi tişörtümle tüm gün dolandım tozlu sokaklarda. Yapacağım bir şeyi düşünüp duruyordum derken şimşekler çakmaya başladı, gökyüzü iyice karardı, rüzgâr saçımı birbirine kattı. Koşarak evime döndüm. Tam kapının zilini çalarken anlatamayacağım bir yağmur başladı, oracıkta sırılsıklam oldum… (Sait Faik ABASIYANIK -Şemsi Bey)
ÖRNEK 2
Gökyüzünün görünmediği bir sokakta, gece yarısını çoktan geçmiş bir zamanda, aşağıya doğru yürürken gördüm onu. Sidik kokulu duvarın dibinde, çakılmış gibi duruyordu. Onun da saçı sakalı birbirine karışmıştı, uğursuz görünümlü bir yüzü, birbirine yakın gariban bakışlı gözleri vardı.
Ve benim üstüm başım kirliydi, korkuyordum ama gene de boylu bosluydum… (Sait Faik ABASIYANIK- Arkadaşımsın Değil mi?)