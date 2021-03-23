"Özgürlüğümü bana geri verdiniz"

Adana'da bozulan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini alamayan ve 'Özgürlüğümü geri verin' diyerek feryat eden serebral palsi hastası Makbule Gülşah Canbolat'ın imdadına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yetişti. Başkan Kocaispir, genç kıza akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu.

Doğduğunda beyin kanaması geçirip 21 gün yoğun bakımda kalarak hayata tutunan Makbule Gülşah Canpolat, kısmi felç kalarak yürüme kabiliyetini yitirip sağ elini kullanamaz hale geldi. Babası cezaevinde olan genç kıza 8 yıl önce bir hayırsever tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Sandalye ile hayata bir kere daha tutunan, yüzmeye, belediyenin açtığı kurslara, parka gidip gelen genç kızın sandalyesi 8 ay önce bozuldu. Genç kız ikinci kattaki evlerinde adeta hapsoldu.

Makbule'nin dramını öğrenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, genç kızın ilçeye bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan ailesiyle iletişime geçip yeni bir akülü tekerlekli sandalye siparişi verdi. Başkan Kocaispir, gelen akülü tekerlekli sandalyeye kalpli balon bağlayıp genç kızın evine götürdü. Başkan Kocaispir, ikinci kattaki evinde kalan Canpolat'ı kucağında indirip sandalyeye bindirdi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Makbule Gülşah Canpolat, "Başkanımıza çok teşekkür ederim özgürlüğümü bana geri verdi. Çok mutluyum" derken, Kocaispir ise, "Biz Yüreğir'de engelli kardeşlerimizle ilgili çok ciddi çalışmalar yapan bir belediyeyiz. Engelli kardeşlerimizin araçlarının bakım ve tamirini de biz yapıyoruz. Onun 'Adeta hapishanedeyim' sözünden çok etkilenmiştim. Gülşah'a yardımcı olabildiğimiz için çok keyifli ve mutluyuz" diye konuştu.