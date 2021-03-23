Pamukkale Üniversitesi 2021 personel alımı başvuruları! Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuruları başladı. 22 Mart tarihinde başlayan başvurular için adayların belli şartları taşıması gerekiyor. Yayınlanan ilana göre son başvuru tarihi 5 Nisan 2021 olurken hemşire, sağlık teknikeri, sözleşmeli tam 51 sağlık personeli alınacak. Kamuda sağlık sektörü alanında görev almak isteyenler için Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2021 Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar!

Pamukkale Üniversitesi kendi bünyesinde çalışacak sağlık personeli alımı yapıyor. Tam 51 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulurken ilana ilgili olan vatandaşlar Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorularına yanıt arıyor. Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuruları için lise, ön Lisans ve lisans mezun olmak şart koyulurken adaylar Pamukkale Üniversitesi'nin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirilecek.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

2021 yılı için Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuruları başladı. Bugün başlayan başvuruların nasıl yapıldığı, şartları ve kimlerin başvuruda bulunabileceği belli olurken Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar şöyle;