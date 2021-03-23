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Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:55

PKK/KCK operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR
PKK/KCK operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, gözaltın alınan aralarında HDP il ve İlçe örgütlerinin yöneticilerinin bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 19 Mart günü Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında aralarında HDP'li eski ve yeni il ile ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda1 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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PKK/KCK operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildi
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