PKK’nın bombalar döşeyerek yıktığı yerleri devlet çiçek ve ağaçlar donattı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin 'özerklik' bahanesiyle sokaklarını hendek ve el yapımı patlayıcılarla savaş alanına döşediği tarihi Sur ilçesinin yenilenen mahallelerinde şimdi çiçekler açıyor.

O dönem belediyenin gönderdiği iş makineleriyle kazılan yerlere PKK'nın el yapımı patlayıcı döşediği alanları kayyum atanan büyükşehir belediyesi peyzaj çalışması kapsamında çiçekler ve ağaçlarla donattı. Hendeklerin kazıldığı dönemde teröristlerin en yoğun olarak yer aldığı ve sözde karargâhın da bulunduğu Fatih Paşa mahallesinde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Daire ve yine kayyum olan Sur İlçe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şimdi çiçekler açıyor.

Teröristlerin yıkımı sonucu hafızalara kazınan yürekleri yakan o görüntülerden eser kalmadı.