PKK'nın tuzağı son anda engellendi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz ve planlı çalışmalarda Bitlis'in merkez ilçesi, Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çobansuyu köyü kırsalında Eren-6 Şehit J.Asb.Çvş. Celal Özcan 2021-77 iperasyonu kapsamında yapılan arazi taramasında 1 adet Pil bloklu, yaklaşık 500 Gr C3 patlayıcı bulunan basma düzenekli ve 2 Adet Elektrikli Fünye ile tuzaklanmış şekilde el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcı madde, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.