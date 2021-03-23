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Giriş Tarihi: 23.3.2021 18:55

Pompalı tüfekle dehşet saçmışlardı: İki şüpheli gözaltına alındı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Pompalı tüfekle dehşet saçmışlardı: İki şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli oldukları bir kişiyi sokak ortasında pompalı tüfekle kovalıktan sonra bacağından vurarak yaralayan iki şüpheli Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde kar maskeli iki saldırgan, alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu bir kişiyi sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamış, daha sonra da fotoğrafçı dükkanına sığınan talihsiz adamı bacaklarından vurarak yaraladıktan sonra kayıplara karışmıştı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kimliğini belirlemek için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Pompalı tüfekli saldırganları fiziki takibe alan polis, yaşanan olaya ilişkin Y.T. ve S.Ç. isimli iki şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Pompalı tüfekle dehşet saçmışlardı: İki şüpheli gözaltına alındı
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