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Giriş Tarihi: 23.3.2021 14:33

Prof. Eraslan, öğretmenlere seminer verecek

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Prof. Eraslan, öğretmenlere seminer verecek

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin önem kazandığı pandemi döneminde, öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerine destek sunmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi’nin organize ettiği çevrimiçi seminer 24 Mart'ta başlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin önem kazandığı pandemi döneminde, öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerine destek sunmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nin organize ettiği çevrimiçi seminer 24 Mart'ta başlayacak.

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın vereceği "Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak" adlı seminer, SodimerTRyoutube kanalından ve Zoom programından canlı olarak yayınlanacak.

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Prof. Eraslan, öğretmenlere seminer verecek
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