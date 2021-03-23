Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ay idrak edilecek? Diyanet İşleri takvimi ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi

Mübarek Ramazan ayı için çok kısa bir süre kaldı. Recep ve Şaban aylarından sonra üçüncü mübarek ay olan Ramazan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Miladi Takvim'de 10 gün daha erken gelecek. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Ramazan Bayramı tarihi de müslümanlar için merak konusu oldu. Ayrıca resmi tatil olması sebebiyle de "Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte kutlanacak" sorusu da araştırılıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.