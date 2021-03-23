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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:48

başlıyor? Diyanet ile takvimi!

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile Ramazan ayı takvimi!

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilecek olup ibadetler yapılacak, iftar sofraları kurulacak. Bilindiği üzere Diyanet tarafından dini günler takvimi de yayınlanmıştı. Takvime göre; başlıyor? İşte 2021 Ramazan ayı takvimi!

Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Vatandaşlar Ramazan'ın başlayacağı tarihi iple çekerken bu ayın manevi güzelliklerle ve bereket dolu olduğu biliniyor. Öte yandan Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre; bu yıl Ramazan ayı Nisan ayında idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile Ramazan ayı takvimi!
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