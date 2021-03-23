Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile Ramazan ayı takvimi!

Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Vatandaşlar Ramazan'ın başlayacağı tarihi iple çekerken bu ayın manevi güzelliklerle ve bereket dolu olduğu biliniyor. Öte yandan Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre; bu yıl Ramazan ayı Nisan ayında idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.



Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.



Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi