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Giriş Tarihi: 23.3.2021 07:37

açıklandı mı? 22 Mart sonuçları ile , Maraşlı, birinci olan yapım belli oluyor!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Mart reyting sonuçları ile Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı birinci olan yapım belli oluyor!

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı ile belli oluyor. Diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken yarışma programları da Total, AB ve ABC1 sıralamada yer bulmaya çalışıyor. 22 Mart Pazartesi akşamı için izledikleri dizi, film ve yarışma programlarının birinci olmasını isteyenler , , Maraşlı, , sonuçları birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak ediliyor. İşte sıralaması ile 22 Mart reyting sonuçları birincisi

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları için mücadele veriyor. Türk dizilerin ve programlarının devam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutarken reyting sonuçları açıklandı mı, Çukur, Maraşlı, Survivor, Sefirin Kızı reyting sonuçları birincisi kim oldu şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Dün akşam Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekrana gelmezken Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi izleyiciyle buluşmuştu. 23 Mart 2021 reyting sonuçları 10.00-11.00 saatleri aralığında açıklanacağı biliniyor…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatleri itibariyle merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyulurken dünün reyting sonuçları ile 23 Mart Pazartesi reyting sonuçları sıralaması detayları şöyle;

Reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Çukur yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 YASAK ELMA FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MARASLI ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 MARASLI (OZET) ATV

9 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 CUKUR SHOW TV

4 MARASLI ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 SURVIVOR TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 MARASLI (OZET) ATV

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Mart reyting sonuçları ile Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı birinci olan yapım belli oluyor!
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