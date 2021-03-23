Şampiyon Kenan Sofuoğlu'nun dayı acısı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve 5 kez Dünya Süper Sport Motosiklet Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun dayısı Kemal Baştan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesi'nde yaşayan Kemal Baştan Koronavirüs oldu. Bir süre tedavi gören 92 yaşındaki dayı Kemal Baştan hayatını kaybetti. Dayı Baştan'ın ölümüyle birlikte Milletvekili Sofuoğlu ile Baştan ailesini büyük acı yaşarken, Baştan'ın cenazesi Pazarköy Mahallesinde pandemi önlemleri altında aile mezarlığına defnedilecek.