Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şampiyon Kenan Sofuoğlu'nun dayı acısı
Giriş Tarihi: 23.3.2021 14:26

Şampiyon 'nun dayı acısı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Şampiyon Kenan Sofuoğlu'nun dayı acısı

AK Parti Milletvekili ve 5 kez Dünya Süper Sport Motosiklet Şampiyonu olan 'nun dayısı Kemal Baştan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve 5 kez Dünya Süper Sport Motosiklet Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun dayısı Kemal Baştan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesi'nde yaşayan Kemal Baştan Koronavirüs oldu. Bir süre tedavi gören 92 yaşındaki dayı Kemal Baştan hayatını kaybetti. Dayı Baştan'ın ölümüyle birlikte Milletvekili Sofuoğlu ile Baştan ailesini büyük acı yaşarken, Baştan'ın cenazesi Pazarköy Mahallesinde pandemi önlemleri altında aile mezarlığına defnedilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon Kenan Sofuoğlu'nun dayı acısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA