Sanayinin kadın tornacısı ilham kaynağı oluyor

Kırşehir Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde bir torna atölyesinde çalışan 22 yaşındaki Doğa Tuğçe Durmuş, atölyeye gelenleri ustalığıyla şaşırtıyor. Ankara Gazi Üniversitesinde Makine Mühendisliği okuyan ve online eğitim sürecini çalışarak değerlendirmek isteyen Durmuş, azmiyle kadınlara ilham kaynağı oluyor.

Küçüklüğünden beri makinelere ilgi duyduğunu ve kadın olmanın verdiği azimle çalışmaya başladığını belirten Durmuş, kısa sürede sanayi esnafının da gönlünü kazandı.

Doğa Tuğçe Durmuş elinden gelen her işi yapmaya çalıştığını belirterek, "Online eğitim sürecinde mesleki boşluğumu sanayide iş öğrenerek doldurmak istedim. Buraya geldiğimde işverenim önce şaşırdı sonra azmime hayran kaldı. Burada 5 aydır çalışıyorum. CNC makinesini kullanıyorum. Ancak ihtiyaç olduğunda kaynak ve torna işlerine de yardımcı oluyorum." dedi.

"KADININ GÜCÜ AZMİDİR"

Atölyeye gelenlerin şaşırdığını dile getiren Durmuş, "Beni görenler şaşırıp yadırgıyorlar. Çünkü sanayide kadın çalışana çok az rastlanıyor. "İlk defa görüyorum" diyenlere "İnşallah daha fazla görürsünüz" diyorum. Sanayi için erkek gücü gerekli denilir ama ben kadınların istedikleri zaman her işin altından kalkacağına inanıyorum. Çünkü kadının gücü azmidir. Önemli olan yaptığın işi benimsemek ve sevmek." ifadelerini kullandı.