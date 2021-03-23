Şanlıurfa'da sulama borusunda silah ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen soruşturma kapsamında takibe aldığı silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma ekipler, kırsal mahalledeki M.A'nın evinde ve tarlasında arama yaparak, tarlada sulama amaçlı kullanılan bir borunun içerisinde çuvala sarılı vaziyette 4 uzun namlulu tüfek ve bu silahlara ait 4 şarjör ile 9 mermi ele geçirdi. Ekipleri olayla ilgili M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü