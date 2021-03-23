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Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:25

'da sulama borusunda silah ele geçirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da sulama borusunda silah ele geçirildi

'nın Akçakale ilçesinde  sulama borusu içerisinde uzun namlulu 4 silah ele geçirildi. olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen soruşturma kapsamında takibe aldığı silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma ekipler, kırsal mahalledeki M.A'nın evinde ve tarlasında arama yaparak, tarlada sulama amaçlı kullanılan bir borunun içerisinde çuvala sarılı vaziyette 4 uzun namlulu tüfek ve bu silahlara ait 4 şarjör ile 9 mermi ele geçirdi. Ekipleri olayla ilgili M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

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Şanlıurfa'da sulama borusunda silah ele geçirildi
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