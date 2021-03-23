Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayınında şanslı numaralarla belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinin en popüler şans oyunlarından olan ve 128 Milyon Türk lirası gibi çılgın bir büyük ikramiyeye sahip olan oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynayan şans oyunu severler 22 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 MART)

Milli Piyango Online ile 22 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;