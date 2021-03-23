SCÜ’de Bor temelli kanser ilacı araştırmaları yapılacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 2018 yılında oluşturulan Kanser Araştırma Grubu'nun çalışmalarını daha iyi şartlarda sürdürülmesini sağlamak amacıyla "İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı" açıldı. Laboratuvarın açılışına Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Aslan, laboratuvar sorumluları Doç. Dr. Neşe Keklikçioğlu Çakmak ile akademisyenler katıldı.

TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN YAPAY ZEKA YAZILI GELİŞTİRDİK

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in başkanlığında kanseri tüm yönleri ile ele alarak önleme, tarama, erken tanı ve tedavi ile ilgili tıbbi ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde interdisipliner ve multidisipliner Kanser Araştırma Grubu oluşturmuştuk. Ayrıca çalışmalar kapsamında kanser tedavilerini kolaylaştıran yapay zekâ yazılımı da geliştirmiştik. Bugün bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Kanser Araştırma Grubu'nun altyapısını güçlendirmiş olduk" dedi.

BOR TEMELLİ İLAÇ ÜRETECEĞİZ

Laboratuvarda yapılması hedeflenen projelere ilişkin bilgiler de veren Rektör Yıldız; "Laboratuvarda kansere yönelik ilaç adaylarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Laboratuvar her türlü ilacın sentezlenebileceği gerekli ekipman ve koşullarına sahiptir. Laboratuvarda sadece kansere yönelik değil talep gelmesi hâlinde diğer hedeflere yönelik araştırmalar da yapılabilmektedir. Özellikle 2021 ve 2022 yıllarında ülkemizde bol miktarda bulunan bor temelli ilaç araştırmalarının da yapılması hedeflenmektedir" diye konuştu.