SİBERAY’dan dört adımda güvenli internet bankacılığı!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), dört adımda güvenli internet bankacılığının neler olduğunu sosyal medyadan açıkladı. SİBERAY'ın uyarılarına göre; internet bankacılığı işlemlerini yaparken, şifrenin kimseyle paylaşılmaması gerekiyor.
ORTAK AĞLARA DİKKAT!
SİBERAY, banka işlemleri sırasında ortak kullanılan ağ ve bilgisayarlarda işlem yapılmamasına dikkat etmek gerektiğini ve bankaların kişisel bilgileri e-posta veya mesajla talep etmediğini de vurguladı. SİBERAY, son olarak ise işletim sistemi ve uygulamaların güncel tutulması gerektiğini belirtti.
İŞTE GÜVENLİ İNTERNET BANKACILIĞI İÇİN KISACA DÖRT ADIM
1: Şifrenizi kimseyle paylaşmayın
2: Ortak kullanılan ağ ve bilgisayarlarda işlem yapmayın
3: Bankalar sizden kişisel bilgilerinizi e-posta veya mesajla talep etmez
4: İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncel tutun