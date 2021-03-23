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Giriş Tarihi: 23.3.2021 19:29

SİBERAY’dan dört adımda güvenli internet bankacılığı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
SİBERAY’dan dört adımda güvenli internet bankacılığı!

SİBERAY dört adımda güvenli internet bankacılığı için neler yapılması gerektiğini açıkladı. İşte SİBERAY’dan dört adımda güvenli internet bankacılığında uyulması gerekenler...

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), dört adımda güvenli internet bankacılığının neler olduğunu sosyal medyadan açıkladı. SİBERAY'ın uyarılarına göre; internet bankacılığı işlemlerini yaparken, şifrenin kimseyle paylaşılmaması gerekiyor.

ORTAK AĞLARA DİKKAT!

SİBERAY, banka işlemleri sırasında ortak kullanılan ağ ve bilgisayarlarda işlem yapılmamasına dikkat etmek gerektiğini ve bankaların kişisel bilgileri e-posta veya mesajla talep etmediğini de vurguladı. SİBERAY, son olarak ise işletim sistemi ve uygulamaların güncel tutulması gerektiğini belirtti.

İŞTE GÜVENLİ İNTERNET BANKACILIĞI İÇİN KISACA DÖRT ADIM

1: Şifrenizi kimseyle paylaşmayın
2: Ortak kullanılan ağ ve bilgisayarlarda işlem yapmayın
3: Bankalar sizden kişisel bilgilerinizi e-posta veya mesajla talep etmez
4: İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncel tutun

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SİBERAY’dan dört adımda güvenli internet bankacılığı!
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