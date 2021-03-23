SİBERAY’dan dört adımda güvenli internet bankacılığı!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), dört adımda güvenli internet bankacılığının neler olduğunu sosyal medyadan açıkladı. SİBERAY'ın uyarılarına göre; internet bankacılığı işlemlerini yaparken, şifrenin kimseyle paylaşılmaması gerekiyor.



ORTAK AĞLARA DİKKAT!



SİBERAY, banka işlemleri sırasında ortak kullanılan ağ ve bilgisayarlarda işlem yapılmamasına dikkat etmek gerektiğini ve bankaların kişisel bilgileri e-posta veya mesajla talep etmediğini de vurguladı. SİBERAY, son olarak ise işletim sistemi ve uygulamaların güncel tutulması gerektiğini belirtti.

İŞTE GÜVENLİ İNTERNET BANKACILIĞI İÇİN KISACA DÖRT ADIM

1: Şifrenizi kimseyle paylaşmayın

2: Ortak kullanılan ağ ve bilgisayarlarda işlem yapmayın

3: Bankalar sizden kişisel bilgilerinizi e-posta veya mesajla talep etmez

4: İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncel tutun