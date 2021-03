Şirinler’den Vali'ye ziyaret

Down Sendromlu çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çuhadar, minik çocuklara yakın ilgi göstererek, Şirinler Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Hatice Ferda Gülbeniz'den çocukların rehabilitasyon süreci hakkında bilgi aldı.

Şirinlerle fotoğraf çektiren Vali Mahmut Çuhadar, "Özel gereksinimli yavrularımızın bizlerden beklediği tek şey şefkat ve sevgidir. Ufak dokunuşların bile onların hayatındaki karşılığı çok büyüktür. Bu çocuklarımıza acımak, onlara bakarak duygulanmak soruna çözüm getirmez. Önemli olan onları eğitmek ve topluma kazandırmaktır. Çocuklarımızın hayatımıza kattıkları güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil her gün yanlarındayız. Down Sendromlu çocuklarımız için farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Haftası dolayısıyla bireylerimizin bu özel ve anlamlı günlerini tebrik ediyor, tüm Down Sendromlu kardeşlerimiz ve ailelerine sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum." dedi.