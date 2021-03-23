Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak Merkez, Cizre ve Silopi İlçelerinde terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 449,89 gram metamfetamin, 134,32 gram eroin, 105,49 gram esrar, 29,48 gram kokain, 11 adet suboxone hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde takas usulü kullanıldığı değerlendirilen 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.