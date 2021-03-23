Sokak eylemlerine katıldı, “Yüzümüze montaj yapılmış” dedi

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK tarafından provokatif eylemlerin önüne geçilmesi ve örgüt faaliyetlerinin deşifresi için çalışma yaptı. TEM ekipleri, daha önce kentte örgüt adına korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiyi tespit etti.

Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından, ekipler 15 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, bazı dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, örgütün sokak eylemlerinde rol aldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden Ahmet T.'nin, önceki yıllarda yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavra ve terörist elebaşının yer aldığı posteri taşıdığı öne sürüldü. Söz konusu eylemlerdeki fotoğrafları gösterilen Ahmet T.'nin, suçlamaları reddettiği, "Fotoğraflardaki ben değilim. Yüzüme montaj yapılmış" dediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 4'ü tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol şartı uygulanırken, 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.