Son dakika: Akılalmaz yöntemle ATM'lerdenden 10 milyonluk vurgun yaptılar!

10 MİLYONLUK VURGUN YAPTI



Tatarer, banka ATM'lerine yönelikk yapmış olduğu eylemler kapsamında toplamda 10 milyon lira para çaldığını kabul etti ve ilginç bir şekilde söz konusu bankaların zararını karşılayabileceğini ileri sürdü.

TUTUKLANDI



Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerinde suçunu kabul eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.