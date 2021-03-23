Son dakika: Ankara'ya kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi

BU GECE VE YARIN SABAH KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK!

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da dolu yağışı etkili oldu...