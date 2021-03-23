Bingöl'de şiddetli yağış etkili oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sağanak yolları adeta göle çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin bölge geneli için uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve rüzgar Bingöl'de etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.