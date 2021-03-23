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Giriş Tarihi: 24.3.2021 02:01 Son Güncelleme: 24.3.2021 02:08

'de şiddetli etkili oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

İHA
Bingöl'de şiddetli yağış etkili oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından şiddetli ve rüzgar 'de etkili oldu. Gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su taşkınlarına neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Binada yaşayan vatandaşlar evlerinin içindeki suyu kovalarla boşalttı. İşte haberinin ayrıntıları...

Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sağanak yolları adeta göle çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin bölge geneli için uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve rüzgar Bingöl'de etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir kanalizasyonda taşan su, yolu göle çevirdi. Yine aynı mahallede bir bodrum katını su bastı. Binada yaşayan vatandaşlar, evlerinin içindeki suyu kovalarla taşıdı.

"ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"

Vatandaşlardan Muhittin Gilli, "Çok şiddetli bir yağış oldu ve hemen dışarı fırladık. Sağlık Müdürlüğü arkasında dere maalesef taştı, dükkan ve bodrumlar su altında. Dikkatli olmak gerekiyor, şiddetli yağışlar devam edecek" dedi.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Öte yandan yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirilirken, ekiplerin de sahada çalışma yürüttüğü aktarıldı.

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Bingöl'de şiddetli yağış etkili oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
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