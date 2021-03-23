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Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:01 Son Güncelleme: 23.3.2021 12:05

: seferlerine fırtına engeli! Bu seferler yapılmayacak!

AA
SON DAKİKA: Bursa İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli! Bu seferler yapılmayacak!

haberler: ile arasında işletilen deniz otobüsleri seferlerinden 6'sı daha, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. İşte son dakika haberinin detayları ve iptal olan sefer saatleri...

Son dakika...Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 ve 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Ayrıca, saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Deniz otobüslerinin 07.00-11.30 saatlerinde planlanan 6 seferinin aynı gerekçeyle iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

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SON DAKİKA: Bursa İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli! Bu seferler yapılmayacak!
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