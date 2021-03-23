SON DAKİKA: Bursa İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli! Bu seferler yapılmayacak!

Son dakika...Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 ve 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.