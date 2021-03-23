Son dakika: Bursa'da tanımadığı 3 kişiyi bıçaklamıştı! Görüntüleri ortaya çıktı

Ancak bu sırada metrodaki güvenlik görevlisi Abdullah Y. ile tartışmaya başladı. Duman, Abdullah Y.'yi de bıçaklayarak, yaraladı. Kaçmaya devam eden Duman, son olarak yoldan geçen ve içinde müşteri olan taksiye bindi. İdris Duman, "Neden bindin?" diye soran müşteri Ümit P.'yi göğsünden bıçakladı. Yaralılar olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.