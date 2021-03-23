Son dakika: Çok sayıda sütyen, kadın ayakkabısı ve alkol şişesi... Mezar odalarında rezil görüntü!

HEM TALAN ETMİŞLER HEM ALEM YAPMIŞLAR

Kanun tanımaz define avcılarının hazine bulma hayaliyle talan ettikleri tarihi yapılarda alem yaptıkları da ortaya çıktı. Bölgede bulunan ağıllarının temizlemeye gittiği sırada bir çok yerin kazılarak tarihi yapılara girildiğini gören çiftçi Ömer Dede; "Biz baharla birlikte hayvanlarımızı bu bölgeye getiririz. O yüzden önceden gelip ağılların temizliğini yapmak istedim. Ancak bir çok yerin kazıldığını fark ettim. Define avcıları metrelerce kazı yaparak yeraltı sığınaklarına girmişler. Sığınağa girdiğimde en acı olanı define avcıları bu tarihi yapıları talan ettikleri gibi birde içerisinde alem yapmışlar. Sığınacakta çok sayıda sutyen ile içki şişeleri buldum. Bu tarihe yapılan bir saygısızlıktır kazı yapmak için birde bin 400 yıllık dut ağaçlarına zarar vermişler" diye konuştu.