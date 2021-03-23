SON DAKİKA: Denizli'deki ipli cinayette korkunç detay! Katil cama bu notu yazmış!



'ELİNDE BIÇAKLA KAÇARKEN YAKALADIK'



Öldürülen Meral Sivrikaya'nın otopsi işlemleri ise devam ediyor. Cinayetin ardından kaçmak isteyen kocayı yakalayanlardan otomobil kiralama şirketi sahibi Ali Çelimli, "Apartmanın altıncı katında bir süre beklemiş, daha sonra iple alt kata inmiş. Biz kadınların çığlıklarını duyduk. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir kadının eşi tarafından bıçaklandığını duyduk. Katil zanlısının kaçmaya çalıştığını gördük. Hemen peşinden koşarak yakalayıp, etkisiz hale getirdik. 'Namus davası' diye bağırıyordu. Kadın öldürmek, namus davası diye açıklanamaz. Eşinden ayrılabilirsin ama kadını öldüremezsin" dedi.